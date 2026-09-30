Kavaški klan pred sodbo, Klemnu Kadivcu grozi 15 let zapora

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani se danes nadaljuje sojenje v odmevni zadevi Kavaški klan. Potem ko so poleti sklepne besede predstavili tožilstvo in obramba, je po več kot treh letih predvidoma pričakovati izrek sodbe. Tožilstvo za obtožene predlaga skupaj 110 let in šest mesecev zapora. Sojenje domnevni hudodelski združbi, ki naj bi se na veliko ukvarjala s trgovanjem z drogo, se je na ljubljanskem prvostopenjskem sodišču pod strogimi varnostnimi ukrepi začelo januarja 2023. V sklepno fazo se je prevesilo letos poleti, ko so zaključne besede predstavili obramba in tožilstvo.

Tožilec Jože Levašič je za 14 obtoženih predlagal skupno 110 let in šest mesecev zapora, za vse predlaga stranske denarne kazni, za večino tudi odvzem protipravne premoženjske koristi. Sojenje je označil kot edinstveno in verjetno tudi neponovljivo, ob čemer je med drugim izpostavil dejstvo, da je bila kriptirana komunikacija Sky zasežena v drugem postopku v tujini. Specializirano državno tožilstvo najvišje kazni predlaga za domnevnega vodjo slovenske celice Kavaškega klana Klemna Kadivca, in sicer 15 let zapora, za njegovega brata Blaža pa 12 let.

Zagovorniki obtoženih so medtem predlagali oprostilne sodbe. FOTO: Jože Suhadolnik

Obramba zahteva oprostilne sodbe

Zagovorniki obtoženih so medtem predlagali oprostilne sodbe, saj menijo, da je tožilstvo očitke iz obtožnice zgradilo na trhlih temeljih. Po mnenju obrambe tako ni dokazov, da so bili obtoženi vpleteni v trgovino s prepovedano drogo, kakor tudi ne o obstoju hudodelskega načrta, ki ga obtoženim očita tožilstvo.

Pogrešajo tudi dokaze, ki bi povezali komunikacijo Sky z obtoženci, glavni očitek obrambe pa je letel na zaščiteno pričo tožilstva Darka Nevzatovića, ki je bil sprva član slovenske celice Kavaškega klana, kasneje pa je postal tajni sodelavec policije in ključni skesanec v tej zadevi.

Tožilec Jože Levašič je za 14 obtoženih predlagal skupno 110 let in šest mesecev zapora. FOTO: Dejan Javornik

Obtožnica govori o več kot 500 kilogramih kokaina

Obtožnica 14 obtoženih v zadevi Kavaški klan bremeni, da naj bi vsaj od decembra 2018 do maja 2021 na območju več držav v okviru hierarhično organizirane kriminalne združbe na veliko trgovali z drogo, jo prepeljali v Slovenijo in na območje drugih držav ter jo prodali preprodajalcem droge. Združba naj bi na Nizozemskem, v Španiji in drugih državah nabavila najmanj 534 kilogramov kokaina, dve toni konoplje, 30 litrov amfetamin baze, 10 kilogramov heroina, 96 kilogramov hašiša in druge droge.