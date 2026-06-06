Kavaški skesanec v središču procesa: njegovo pričanje velja za ključni dokaz

Pod okrepljenimi varnostnimi ukrepi se je včeraj v največji dvorani ljubljanskega okrožnega sodišča na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani začelo sklepno dejanje sojenja 14 domnevnim članom hudodelske združbe, ki naj bi na območju več evropskih držav ob koncu prejšnjega desetletja na veliko trgovala z drogo. Na njenem vrhu naj bi bila domnevni šef slovenske izpostave kavaškega klana Klemen Kadivec in Filip Vrzić.

Tožilec Jože Levašič je v kljub več ur dolgi zaključni besedi, ki mu je zaradi preobsežnosti ni uspelo dokončati, poudaril, da so bili samo sojenje, ki je potekalo tri leta in pol, vodil pa ga je sodnik Tomaž Bromše, in tudi vsi ostali postopki pred tem, »edinstveni in verjetno neponovljivi glede na preiskovanje hudodelske združbe, vodstva, članov, hudodelskega načrta, uporabe kritične komunikacije ter ob dejstvu, da je bila sky komunikacija v drugem neodvisnem postopku v tujini zasežena«.

Vstop v sodno stavbo so varovali tudi z vrha bližnje poslovne stavbe. FOTO: Dejan Javornik

Brez Darka Nevzatovića, ki je bil od avgusta 2018 do maja 2020, kot je spomnil tožilec, del te hudodelske združbe, policija in tožilstvo najverjetneje nikoli ne bi dobila tako podrobnega vpogleda v njeno delovanje. »Stik s policijo je po stališču tožilstva, izviral iz osebne stiske, ne pa iz tega, da bi bil del policije,« je glede skesanca poudaril Levašič in dodal, da izpoved Nevzatovića predstavlja »ključni dokazni steber«. Tožilstvu so bili ob tem v veliko pomoč podatki iz sky komunikacije, ker se iz njihove podrobne analize »jasno ve, kdo je bil na primer vodja družbe, kdo je vplival na to, da je bila droga dobavljena, kako so delovali v skupini, kdaj je bila droga izročena in kdo so bili kurirji«.