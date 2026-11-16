Kazen odsedel, plačal je še ni: sodišče Danila poziva k plačilu 1500 evrov

IZGNAN

Januarja letos je bil po prestani zaporni kazni izgnan iz države.

Kolikšna je verjetnost, da bo moldavski državljan Danil Arnaut po prestani zaporni kazni v slovenski proračun nakazal še 1500 evrov stranske denarne kazni? Najverjetneje izredno majhna. Pri nas ga namreč ni več, saj je 9. januarja letos po dveh letih ždenja za rešetkami lahko končno odkorakal na prostost. Iz Slovenije, kot je bilo določeno iz decembra lani pravnomočno sodbo, pa je bil za tri leta izgnan. Ljubljansko okrožno sodišče ga zdaj s pozivom, objavljenim na oglasni deski sodišča, poziva k plačilu 1500 evrov. »Če zneska ne boste plačali v določenem roku, bo ta prisilno izterjan,« ga je ...