Kazenski pregon Aleša še danes boli, zoper državo je vložil odškodninsko tožbo

Pred devetimi leti je na Regentovi ulici v Mariboru odmeval vlom v eno od tamkajšnjih stanovanj. Pa ne zato, ker je bil, kot dobro priča fotografija poškodb vhodnih vrat, izvršen na izredno brutalen način, ampak bolj zaradi celotne zgodbe glede prodaje stanovanja. V njem je do tistega poletja, ko so jo iz njega deložirali, živela takrat 74-letna Irena W.

Ženski so se začeli kopičiti dolgovi, in sicer, kot je razlagala, potem ko ji je v prometni nesreči umrl sin. Upniki so se tako vpisali na njeno 55 kvadratnih metrov veliko stanovanje v osmem nadstropju bloka, zato jih je želela poplačati z delom kupnine od stanovanja. Ker je na trgu težko najti kupce, ki bi stanovanje kupili s plombami v zemljiški knjigi, ji je jeseni 2012 padel v oči oglas danes že izbrisanega nepremičninskega podjetja iz Škofljice.

Sodbo je višje sodišče potrdilo, nakar jo je leta 2020 vrhovno razveljavilo. FOTO: Roman Šipić

Odločila se je za prodajo, a se je nato tako zelo zapletlo, da je bila na koncu oškodovana za 67.000 evrov. Po takratnem prepričanju organov pregona naj bi padla v roke štirim pretkanim goljufom, tudi Alešu Lončariču. Ta je sicer ves čas zatrjeval, da ga stanovanje ni zanimalo, ampak da je domnevnemu sostorilcu posodil denar za nakup, z vpisom v zemljiško knjigo pa si je hotel le zagotoviti, da bo posojilo dobil nazaj. Leta 2019, ko so mu skupaj s soobtoženo trojico že sodili na mariborskem okrožnem sodišču, je še poudaril, da je z oškodovanko sklenil sodno poravnavo in ji bo za stanovanje plačal 31.000 evrov. Ter da ji je prvi obrok že nakazal.

Trpi duševne bolečine

Sodišče mu ni verjelo in je bil z enim od soobtoženih obsojen na leto in devet mesecev zapora. Preostala dva sta bila oproščena vseh očitkov. Sodbo je višje sodišče potrdilo, nakar jo je leta 2020 vrhovno razveljavilo in sojenje vrnilo na prvo stopnjo. Nato pa se je tožilstvo odločilo, da bo obtožnico zoper Lončariča umaknilo. In izdana mu je bila zavrnilna sodba. K sreči mu vse od začetka do konca kazenska postopka ni bilo treba niti za en dan v pripor. A škoda, je še danes prepričan, je bila že storjena. Zato je zoper državo zaradi nezakonitega kazenskega postopka ter posledično nezakonite obsodbe ter pretrpljenih duševnih bolečin vložil 28.107,02 evra težko odškodninsko tožbo.

Po prepričanju tožilstva je bila upokojenka ogoljufana za 67.000 evrov. FOTO: Leon Vidic

Skupaj s pooblaščenko Nadjo Mićić iz odvetniške družbe Podjed, Kahne in partnerji se je včeraj prvič oglasil na pravdnem oddelku ljubljanskega okrožnega sodišča pri sodnici Miheli Mohorič. Na nasprotni strani je sedela državna pravobranilka Mojca Mihelčič, ki se je bila s tožnikom, glede na to, da je izrazil interes za poravnavo, v okviru tajnega poravnalnega naroka pripravljena pogajati. Sodnica je novinarjem po tem, ko s(m)o se lahko vrnili v dvorano, pojasnila, da sta obe strani naklonjeni mirni rešitvi spora, a da bi za obe strani ugodno rešitev potrebovali še nekaj časa.

»Samo da vprašam. Ali bi bili z omenjenim zneskom potem zadovoljni?« je državna odvetnica ob koncu naroka vprašala nasprotno stran. Seveda pri tem ni izdala konkretne številke. »Sprašujem zato, ker se mora pri tem pri nas zavrteti celo kolesje.« Mićićeva ji je odgovorila, da naj, preden da zadevo naprej, počaka na njun odgovor. V primeru, da poravnave ne bo, se bo pravdanje začelo 16. decembra.