Kdaj bo razkrita skrivnost smrti 49-letne Slovenke in še neznane osebe? Zdaj se je oglasila PU Kranj z novimi podrobnostmi

Slovenski policisti so v stalnem stiku z italijanskimi kolegi, ki preiskujejo smrt dveh oseb, katerih trupli so našli ob Belopeških jezerih. Izvajajo tudi aktivnosti, ki bi bile v pomoč italijanskim varnostnim organom, denimo pri kontaktu s svojci, preverjanju določenih informacij in podobno, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Tako je bila slovenska policija s strani Trilateralnega centra za policijsko sodelovanje Vrata Megvarje v ponedeljek zvečer obveščena o najdbi dveh mrtvih oseb na območju Belopeških jezer v Italiji, v torek zjutraj pa še o vozilu slovenskih registrskih označb, ki je bilo parkirano na tem območju.

Trupli sta bili v fazi razkroja, smrt bi lahko nastopila v začetku junija.

Mrtva 49-letna Slovenka in domnevno njen sin

Po podatkih italijanskih varnostnih organov je umrla 49-letna državljanka Slovenije, medtem ko identitete druge osebe še niso potrdili. 24 ur je sicer poročal, da naj bi šlo za njenega otroka. Omenjena Slovenka sicer na območju Slovenije ni bila prijavljena kot pogrešana oseba.

Trupli sta bili v fazi razkroja

Preiskovalni sodnik, ki je opravil ogled kraja na približno 900 metrih nadmorske višine v bližini skalnih prepadov, ocenjuje, da bi smrt lahko nastopila v začetku junija. Preiskavo vodijo karabinjerji iz Trbiža, ki sodelujejo z gorsko reševalno enoto finančne policije in gasilci. Kranjski policisti že od včeraj opravljajo aktivnosti (kontakt s svojci, preverjanja ipd.), ki bi lahko bile v pomoč italijanskim varnostnim organom pri nadaljnji obravnavi dogodka in so z njimi v stalnem stiku.