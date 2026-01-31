Kdo je odpeljal 700-kilogramske betonske cevi?

Policisti Policijske postaje Tolmin so včeraj, 30. januarja ob 1. uri, obravnavali tatvino betonskih cevi na območju naselja Dolenja Trebuša (občina Tolmin). Po prvih zbranih podatkih je neznani storilec približno sto metrov stran od stanovanjske hiše odvzel in odpeljal več betonskih cevi premera 50 oziroma 60 centimetrov in dolžine dveh metrov. Posamezna cev tehta okoli 700 kilogramov. Z dejanjem je bila oškodovancem povzročena materialna škoda za približno 400 evrov.

Ko bodo policisti storilca izsledili, bodo zoper njega uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve Zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti (tatvina, 12. člen ZNUZJV), je sporočil Dean Božnik, predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Nova Gorica.

Policija občanom svetuje: