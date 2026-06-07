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Kdo je pokradel žlebove na območju Radovljice? Enega že prijeli

Storilec, ki je dejanje izvršil v noči s četrtka na petek je lastnika oškodoval za okoli 2000 evrov.
FOTO: Getty Images/Leon Vidic/Delo UI 

FOTO: Getty Images/Leon Vidic/Delo UI 

Simbolična fotografija FOTO: Getty Images

Simbolična fotografija FOTO: Getty Images

Zoper osumljenega bodo policisti podali kazensko ovadbo na pristojno okrožno državno tožilstvo. FOTO: Leon Vidic

Zoper osumljenega bodo policisti podali kazensko ovadbo na pristojno okrožno državno tožilstvo. FOTO: Leon Vidic

FOTO: Getty Images/Leon Vidic/Delo UI 
Simbolična fotografija FOTO: Getty Images
Zoper osumljenega bodo policisti podali kazensko ovadbo na pristojno okrožno državno tožilstvo. FOTO: Leon Vidic
M. U.
 7. 6. 2026 | 11:18
 7. 6. 2026 | 11:18
1:28
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Radovljiški policisti so bili v petek nekaj pred 14. uro obveščeni o tatvini žlebov in odtočnih cevi z žlebov na enem izmed objektov na območju Radovljice. Storilec, ki je dejanje izvršil v noči s četrtka na petek je lastnika oškodoval za okoli 2000 evrov. Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Zoper osumljenega bodo policisti podali kazensko ovadbo na pristojno okrožno državno tožilstvo. FOTO: Leon Vidic
Zoper osumljenega bodo policisti podali kazensko ovadbo na pristojno okrožno državno tožilstvo. FOTO: Leon Vidic

40-letnika zalotili med krajo

Radovljiški policisti pa so v soboto okoli 4.35 na območju Radovljice pri izvrševanju tatvine žlebov zalotili 40-letnega moškega. Po doslej zbranih podatkih sta policista v času opravljanja policijskega dela v skupnosti in rednega nadzora na območju, kjer so v zadnjih dneh že obravnavali tatvine žlebov, na strehi objekta opazila storilca pri izvrševanju kaznivega dejanja.

Simbolična fotografija FOTO: Getty Images
Simbolična fotografija FOTO: Getty Images

Z njim sta izvedla policijski postopek ter mu proti potrdilu zasegla predmete, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem predkazenskem postopku. Zoper osumljenega bodo policisti podali kazensko ovadbo na pristojno okrožno državno tožilstvo, nadaljujejo pa tudi z zbiranjem obvestil o morebitnih drugih kaznivih dejanjih, ki bi jih lahko izvršil omenjeni in ugotavljanjem morebitnih drugih oškodovancev.  

 

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