Kdo je pokradel žlebove na območju Radovljice? Enega že prijeli

Radovljiški policisti so bili v petek nekaj pred 14. uro obveščeni o tatvini žlebov in odtočnih cevi z žlebov na enem izmed objektov na območju Radovljice. Storilec, ki je dejanje izvršil v noči s četrtka na petek je lastnika oškodoval za okoli 2000 evrov. Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Zoper osumljenega bodo policisti podali kazensko ovadbo na pristojno okrožno državno tožilstvo. FOTO: Leon Vidic

40-letnika zalotili med krajo

Radovljiški policisti pa so v soboto okoli 4.35 na območju Radovljice pri izvrševanju tatvine žlebov zalotili 40-letnega moškega. Po doslej zbranih podatkih sta policista v času opravljanja policijskega dela v skupnosti in rednega nadzora na območju, kjer so v zadnjih dneh že obravnavali tatvine žlebov, na strehi objekta opazila storilca pri izvrševanju kaznivega dejanja.

Simbolična fotografija FOTO: Getty Images

Z njim sta izvedla policijski postopek ter mu proti potrdilu zasegla predmete, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem predkazenskem postopku. Zoper osumljenega bodo policisti podali kazensko ovadbo na pristojno okrožno državno tožilstvo, nadaljujejo pa tudi z zbiranjem obvestil o morebitnih drugih kaznivih dejanjih, ki bi jih lahko izvršil omenjeni in ugotavljanjem morebitnih drugih oškodovancev.