POZIV JAVNOSTI

Kdo je voznik, ki je v Goriških brdih trčil v pešca in pobegnil? Policija prosi za informacije

Policija poziva očividce, da pomagajo izslediti kršitelja.
Kraj nesreče na regionalni cesti v naselju Šmartno v občini Brda FOTO: PU Nova Gorica
Kraj nesreče na regionalni cesti v naselju Šmartno v občini Brda FOTO: PU Nova Gorica
A. G.
 12. 1. 2026 | 13:46
 12. 1. 2026 | 13:59
3:09
Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica še vedno intenzivno preiskujejo prometno nesrečo II. kategorije s pobegom, do katere je prišlo v sredo, 7. januarja na regionalni cesti v naselju Šmartno v občini Brda. Pri trku je bil lažje poškodovan 45‑letni pešec, povzročiteljev voznik pa je s kraja odpeljal, ne da bi nudil pomoč ali podatke. Po do zdaj zbranih podatkih je pešec hodil ob levem robu vozišča proti Dobrovemu, ko ga je temnejši osebni avtomobil znamke Kia Ceed pri prehitevanju drugega vozila z levim vzvratnim ogledalom zadel v desno roko in nato pobegnil v smeri naselja Dobrovo. Policisti obljubljajo, da bodo izsledili povzročitelja in zoper njega uvedli prekrškovni postopek po Zakonu o pravilih cestnega prometa.

Policija zdaj poziva vse morebitne očividce, ki bi lahko pomagali s koristnimi informacijami, da jih sporočijo na telefonsko številko (05) 393 41 00, pokličejo 113 ali anonimni telefon 080 1200, se oglasijo osebno na Žnidarčičevi ulici 17, 5290 Šempeter pri Gorici, ali pošljejo e‑pošto na ppp_nova_gorica.pung@policija.si. Poziv velja tudi za samega voznika vozila znamke Kia. Dean Božnik, samostojni policijski inšpektor in predstavnik za odnose z javnostmi, je dodal, da policija intenzivno dela na razjasnitvi vseh okoliščin nesreče.

Kaj storiti v primeru prometne nesreče s pobegom?

Policija in prometni strokovnjaki priporočajo naslednje ukrepe, če se znajdete v prometni nesreči ali ste ji priča – tudi če povzročitelj pobegne:

  1. Ostanite na kraju nesreče ali varno poskrbite za kraj – dokler ne pokličete policije, poskrbite za varno okolico in preprečite nadaljnje trke. To je vaša dolžnost udeleženca v prometu.
  2. Pokličite policijo na 113 takoj, če je kdo poškodovan ali če drugi udeleženec pobegne s kraja nesreče. To je tudi zakonska obveznost v Sloveniji, kadar je povzročitelj odpeljal brez posredovanja.
  3. Pomagajte poškodovanim po svojih močeh, če lahko to storite brez tveganja za lastno varnost.
  4. Zabeležite vse informacije o pobeglem vozilu, kot so znamka, barva, smer vožnje ali del registrske tablice – to policiji močno pomaga pri izsleditvi.
  5. Poiščite priče in njihove kontaktne podatke, če ste priča dogodku ali ste drugi udeleženec – izjava morebitnih očividcev je lahko ključna pri ugotavljanju identitete storilca.
  6. Ne skušajte sami preganjati pobeglega voznika – to lahko ogrozi vašo in tujo varnost ter oteži uradno preiskavo.
  7. Če ste poškodovali sebe ali druge, poiščite medicinsko pomoč, tudi če se poškodbe sprva zdijo manjše – nekateri simptomi se lahko pojavijo kasneje.

Policija poudarja, da hitro in pravilno ukrepanje poveča možnosti za izsleditev povzročitelja ter omogoča ustrezno dokumentacijo za nadaljnje ukrepe, vključno s prekrškovnimi in morebitnimi odškodninskimi zahtevki.

 

