Kdo požiga? V dolenjski vasici zagoreli že trije kozolci

OČITNO JE, DA GRE ZA POŽIGE

Domačini se sprašujejo, kdo požiga v Grobljah pri Prekopi. Nazadnje so gasilci intervenirali v torek zvečer.

V torek zvečer so gasilci iz Šentjerneja in Grobelj znova odhiteli v Groblje pri Prekopi na naslov, kjer so v zadnjih dobrih dveh letih gasili že trikrat. Tokrat je zgorel nekaj let star kozolec z balami in traktorskimi priključki, lastnik ocenjuje, da je škode za najmanj 50.000 evrov. Na istem naslovu je starejši kozolec zgorel konec maja letos. Pred štirimi meseci, točneje 23. julija okoli polnoči, je zgorel prav tako skoraj nov kozolec na drugem koncu iste vasi, v njem so bile prav tako bale in kmetijska oprema, škoda prav tako velika. Očitno je, da gre za požige. Konec aprila 2023 je ...