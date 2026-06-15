Ker je želela končati zvezo, je stanovanje polil z bencinom in ga zažgal

VINJEN NA SODIŠČU

Na sodišče je prišel le nekaj ur po hudem neurju, pred narokom pa priznal, da je spil »en štamprle vodke«.

Šerif Redžić s Križa v občini Komenda se je le nekaj ur za tem, ko je kraj prizadelo uničujoče neurje, znašel na sodišču zaradi dogodka iz 26. maja 2023. A preden ga je ljubljanska okrožna sodnica Ana Babnik povprašala po tem, ali krivdo po obtožbi prizna ali ne, je bilo treba najprej razrešiti vprašanje, na katero je opozorila Redžićeva odvetnica Simona Zupan: »Na narok je ponovno pristopil pod vplivom alkohola. Zdi se mi, da je dezorientiran. Vse to vzbuja dvom v njegovo razpravno sposobnost.« Sodnica ga je nato vprašala, ali je pred narokom, ki je potekal ob 13. uri, užival alkoholne ...