Ker mu je vrgel kamen v avtomobil, ga je 27-letnik brcnil in udaril v glavo

V petek, 14. novembra, nekaj pred 15. uro so metliški policisti posredovali na parkirnem prostoru prodajalne v Metliki, kjer je prišlo do pretepa. Policisti so takoj vzpostavili javni red in mir ter ugotovili identiteto vpletenih oseb.

Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je 43-letni moški vrgel kamen v avtomobil 27-letnega voznika. 27-letnik in njegov sopotnik sta stekla za 43-letnikom, ga dohitela, pri čemer ga je 27-letnik brcnil in udaril v glavo.

»Policisti še preiskujejo vse okoliščine in bodo na podlagi ugotovitev zoper kršitelje ustrezno ukrepali,« je sporočila Alenka Drenik Rangus, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Novo mesto.