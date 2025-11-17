  • Delo d.o.o.
V METLIKI

Ker mu je vrgel kamen v avtomobil, ga je 27-letnik brcnil in udaril v glavo

Policisti so takoj vzpostavili javni red in mir ter ugotovili identiteto vpletenih oseb.
Fotografija je simbolična. FOTO: Alexlinch, Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Alexlinch, Getty Images
A. G.
 17. 11. 2025 | 21:48
 17. 11. 2025 | 22:09
A+A-

V petek, 14. novembra, nekaj pred 15. uro so metliški policisti posredovali na parkirnem prostoru prodajalne v Metliki, kjer je prišlo do pretepa. Policisti so takoj vzpostavili javni red in mir ter ugotovili identiteto vpletenih oseb.

Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je 43-letni moški vrgel kamen v avtomobil 27-letnega voznika. 27-letnik in njegov sopotnik sta stekla za 43-letnikom, ga dohitela, pri čemer ga je 27-letnik brcnil in udaril v glavo.

»Policisti še preiskujejo vse okoliščine in bodo na podlagi ugotovitev zoper kršitelje ustrezno ukrepali,« je sporočila Alenka Drenik Rangus, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Novo mesto.

policijapretepPU Novo mestoMetlika
