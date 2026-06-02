Keramičarjevo fiktivno posojilo

Medtem ko se je Aleksander Vettorazzi, to je tisti nekoč znani lavriški keramičar, ki se je po najdbi 302,3 kilograma heroina v iranski pošiljki lepila za keramiko v Luki Koper aprila 2018 vdrl v zemljo, na ljubljanskem okrožnem sodišču zaključujejo že drugo tožbo zoper njega.

V prvi, ki se je pravnomočno končala 22. avgusta 2024, je država uspela z zahtevkom po odvzemu premoženja nezakonitega izvora. In sicer je šlo za Vettorazzijevo terjatev do dolžnice, grosupeljskega podjetja Emar, upravljanje z nepremičninami, iz februarja 2018 v znesku glavnice 200.000 evrov s pogodbenimi obrestmi v višini dobrih 19 tisočakov ter zakonskimi zamudnimi obrestmi od februarja 2019. Tožilstvo je bilo prepričano, da izvira iz trgovine z mamili, zato mu ga je želelo odvzeti.

Drugo pravdanje je sodnica Jelka Podgoršek sklenila včeraj. »Stvar je zrela za odločitev,« je ob tem sporočila. Tokrat podjetje Emar, ki ga je Vettorazzi kot direktor vodil od maja 2017 do julija 2019 ter od septembra 2019 do februarja 2020, v tožbi zoper Vettorazzija zahteva ničnost posojilne pogodbe, pogodbe o ustanovitvi hipoteke ter sporazuma o zavarovanju denarne terjatve v višini 100.000 evrov. Pooblaščenec podjetja Dejan Šebenik je včeraj povedal, da Vettorazzi podjetju ni dal posojila v vrednosti 202.800 evrov, ampak da je šlo za to, da sta družbenika podjetja Emar »zagotovila denar za nakup nepremičnin, ki jih je kasneje tožeča stranka kupila in ga posredovala toženi stranki, ki ga je bila dolžna nato prenakazati tožeči stranki«.

Uslužbenci Fursa so tovor iz Irana vzeli pod drobnogled. FOTO: PU Koper

Vettorazzija, ki je v Slovenijo prišel kot sirski migrant Ahmed Elsayed, pri nas pa je ustanovil podjetje za prodajo keramike in sanitarne opreme Sarai na Lavrici, v Kopru še čaka sojenje zaradi lepila za keramiko, obogatenega s heroinom. Tožilstvo je poleg Vettorazzija na zatožno klop koprskega sodišča posedlo še Enisa Kočana, Arisa Alibašića in Gregorja Setnikarja. In čeprav se je sojenje začelo že septembra 2020, do danes ni bila sprejeta še niti ena odločitev. Še več. Obtožene so morali vmes, ker jim zaradi različnih zapletov in zastojev ni uspelo sojenja pripeljati do konca, tudi že izpustiti iz pripora. Torej, junija 2021 tudi Vettorazzija. Od takrat se je ta vdrl v zemljo.