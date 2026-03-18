Kirurg iz UKC Ljubljana odnesel računalnik, monitor in opremo: pravi, da ni vedel, da je kaj narobe

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so potrdili, da zbirajo informacije o sumih več kaznivih dejanj. Gre za sum odtujitve opreme v vrednosti okoli 10.000 evrov in za sum oškodovanja sredstev UKC Ljubljana v smislu zlorabe oddelčne opreme za potrebe drugega pravnega subjekta, o čemer je danes prvi poročal Necenzurirano.

Ob odhodu odnesel tudi nekaj opreme

Kot so sporočili iz UKC Ljubljana, po februarskih odhodih štirih maksilofacialnih kirurgov eden od njih ni mogel razdolžiti opreme, ki je bila pisana nanj. Po do zdaj zbranih podatkih naj bi opremo že pred leti ob svojem odhodu odnesel kirurg Aleš Vesnaver. Ugotavljajo tudi uporabo druge druge opreme na oddelku, ki naj bi jo Vesnaver uporabljal po svojem odhodu. Sum so naznanili službi za korporativno varnost UKC Ljubljana, ki izvaja postopek v skladu s svojimi pristojnostmi. Po zaključeni preiskavi bo služba o ugotovitvah v primeru potrjenih sumov kaznivih dejanj v skladu s protokolom obvestila pristojne organe. Zaenkrat preiskava še poteka in zaradi interesa preiskave več informacij ne morejo podati, so še sporočili iz UKC Ljubljana.

Po informacijah portala Necenzurirano gre za kirurške povečevalne lupe, prenosni računalnik in monitor. Da je ta oprema izginila, naj bi na UKC Ljubljana ugotovili šele dobri dve leti po Vesnaverjevem odhodu.

Ni vedel, da je s tem kaj narobe

Vesnaver je za TV Slovenija pojasnil, da je ob odhodu z oddelka odnesel več kosov opreme, a da ni vedel, da je karkoli s tem narobe do prejetja dopisa s kliničnega oddelka za maksilofacialno in oralno kirurgijo, na dopis pa da je odgovoril takoj. Ob tem se sprašuje, ali ni čudno, da to postane »pereč problem dve leti in pol po moji odpovedi«.

»Šest let starega računalnika ni več, ker sem ga po nekaj okvarah vrgel proč in si kupil novega. Fundus kamera je ostala na oddelku, ampak je zgleda nihče ne uporablja, če sploh ne vedo, da je tam. Povečevalna očala, ki jih sicer ne bo mogel nihče uporabljati, ker so custom made zame (dioptrija, cilinder, medzenična razdalja) in šest let star LCD monitor Philips bom vrnil še ta teden. Bi jih že prej, če bi mi iz tajništva poslali navodila, za katera sem prosil,« je zapisal Vesnaver.