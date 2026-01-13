Kje je 51-letni Igor? Zdaj se je oglasil sin, našel je očetov avto

Poročali smo že, da svojci pogrešajo 51-letnega Igorja Grošlja iz Trbovelj. Pogrešani je visok okoli 180 centimetrov, srednje postave, rjavih kratkih las, oblečen v svetle džins hlače in črno budno, obut v rjave gležnjarje. Uporablja vozilo audi Q5 ljubljanske registracije. Nazadnje so ga videli v nedeljo na območju Trbovelj, so sporočili s PU Ljubljana.

Zdaj se je oglasil njegov sin David. »Avto je najden v Celju pri tuš cash & carry. Njega pa ni! Prosim kogarkoli iz te okolice, iz Celja, da je pozoren na karkoli. Policija naj bi ukrepala zjutraj, jaz pa ne mislim čakati! Iščem v tem okolišu. Hvala za vsako koristno informacijo in delitev,« je zapisal na Facebooku.

Policisti prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali policijsko postajo Trbovlje na (03) 565 31 50 oziroma pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200, so še sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.