Od sobote se ni javil: Kje je Miroslav (43)? Poteka velika iskalna akcija v okolici Loga pod Mangartom (FOTO)

Policisti Policijske postaje Bovec skupaj s pripadniki drugih služb že drugi dan intenzivno izvajajo aktivnosti za izsleditev pogrešanega 43-letnega državljana Slovaške na Bovškem, predvsem v širši okolici Loga pod Mangartom.

FOTO: Pp Bovec

Po doslej zbranih podatkih je pogrešani 43-letni državljan Slovaške v petek, 12. junija 2026, s kolesom iz Italije vstopil v Slovenijo na Goriškem in nato pot nadaljeval prek Čepovana proti Tolminski. Naslednji dan je okoli 6.28 iz Tolmina z gorskim kolesom znamke Kellys, rumene barve, krenil v smeri proti Logu pod Mangartom, kamor naj bi po večurni vožnji tudi prispel; to je zabeležila tudi njegova kolesarska aplikacija.

V soboto zvečer svojcem poslal sporočilo, nato njegov telefon nedosegljiv

Istega dne okoli 19. ure je svojcem poslal sporočilo, da na omenjenem območju išče prenočišče. Po tem času je njegov mobilni telefon postal nedosegljiv in z njim ni bilo več mogoče vzpostaviti stika.

Policija išče 43-letnega Miroslava Hutirja. V iskalni akciji, ki jo vodi Policijska postaja Bovec, danes poleg policistov sodelujejo tudi vodniki reševalnih psov in gorski reševalci GRS Bovec.

Včeraj popoldne je pod vodstvom Policijske postaje Bovec stekla obsežna iskalna akcija, v kateri so sodelovali policisti PP Bovec, gasilci PGD Bovec in Loga pod Mangartom in gorski reševalci Gorske reševalne službe Bovec. Pri iskanju je sodeloval tudi helikopter Letalske policijske enote, tamkajšnji gasilci pa so zahtevno območje pregledovali tudi s pomočjo brezpilotnega zrakoplova (drona).

Policisti in reševalci na Bovškem tudi danes nadaljujejo iskanje pogrešanega 43-letnega državljana Slovaške. FOTO: Pp Bovec

Policisti in reševalci na Bovškem tudi danes nadaljujejo iskanje pogrešanega 43-letnega državljana Slovaške. FOTO: Pp Bovec

Policisti in reševalci na Bovškem tudi danes nadaljujejo iskanje pogrešanega 43-letnega državljana Slovaške. FOTO: Pp Bovec

Sodelujoči so pregledali turistične in planinske poti v okolici Loga pod Mangartom, območje doline Loške Koritnice in Možnice, okolico vasi Strmec, cesto na Mangart vse do Mangartskega sedla ter številne druge pešpoti na širšem območju. Kljub obsežnim aktivnostim pogrešanega slovaškega državljana do zaključka včerajšnje iskalne akcije, ki je bila prekinjena ob 19. uri, niso našli. Iskalna akcija pogrešanega tujega državljana se tudi danes od jutranjih ur nadaljuje s pregledovanjem terena na območju zadnjega dela Loške Koritnice oz. pod Malim Mangartom za lovsko kočo in izvajanjem drugih aktivnosti za izsleditev pogrešane osebe.

Poziv javnosti

Policisti Policijske uprave Nova Gorica vse občane in občanke, ki bi imeli kakršnekoli koristne informacije o pogrešanem državljanu Slovaške ali opažanja, ki bi lahko pripomogla k njegovi izsleditvi, pozivajo, da to sporočite policistom Policijske postaje Bovec oz. pokličete na najbližjo policijsko postajo ali interventno številko policije 113 oz. anonimni telefon policije 080 1200.

Opis pogrešanega

Pogrešani državljan Slovaške je visok okoli 170 cm, srednje postave in ima temno rjave kratke lase.