Klavec s trole na psihiatriji, vozniki pristojne že opozarjali nanj: »Zaletava se v steklo, potniki so v šoku«

PO NAPADU NA BAVARSKEM DVORU

Sodelavci ranjenega Zlatana Rahmanovića: Vedno ista zgodba, ista oseba, iste težave.

37-letni Ljubljančan Grega Voga, ki je v četrtek na Bavarskem dvoru skorajda pokončal voznika mestnega avtobusa Zlatana Rahmanovića, je osumljen poskusa uboja. Preiskovalni sodnik ljubljanskega okrožnega sodišča je zanj pričakovano odredil pripor, vendar Voge po zaslišanju niso odpeljali na Povšetovo, ampak v Maribor na forenzično psihiatrijo. Tam so neprištevni storilci kaznivih dejanj. A to še ne pomeni, da je bil odvisnik od drog in človek z več kot očitnimi duševnimi težavami med dejanjem neprišteven – na to temo bodo morali svoje povedati izvedenci za psihiatrijo, ki jih bo sodišče ...