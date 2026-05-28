Klemna naj bi ustrelil, oskrunil truplo in odvrgel na Krimu (FOTO)

MORILCA ČAKALI V ZASEDI

Policija si prizadeva iz Dubaja dobiti Igorja Petrijevčanina.

Pristojni pričakujejo, da se bo domnevni krivec za grozljivi zločin sredi slovenske prestolnice slej ko prej prisilno znašel v domovini, kjer se bo moral zagovarjati zaradi treh očitkov: umora, trgovanja z mamili in nelegalne posesti orožja. Če bo spoznan za krivega, mu bo pretilo do 30 let trohnenja v novem in prekrasnem zaporu Dobrunje. Pristojno ljubljansko okrožno sodišče naj bi sicer že sprožilo pravne mehanizme, da bi ga dobilo v kremplje. Kosti razkrile zločin Gre za Ljubljančana Igorja Petrijevčanina, ki je osumljen, da je leta 2023 s sveta na brutalen način spravil 37-letnega ...