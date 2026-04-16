Klic iz lokala na Škofijah: »Pri nas je popolnoma gol moški«

Koprski policisti poročajo o prav posebnem klicu, ki so ga iz lokala na Škofijah prejeli ob 4.40. Povedali so jim, da je pri njih popolnoma gol moški, ki nori in se ne umiri.
Policisti so zoper 34-letnega moškega, ki je deloval močno pod vplivom alkohola in mamil, uporabili prisilna sredstva in poklicali zdravnika. Reševalci so ga odpeljali v SB Izola, dobil bo plačilni nalog.
