Klic iz lokala na Škofijah: »Pri nas je popolnoma gol moški«

Koprski policisti poročajo o prav posebnem klicu, ki so ga iz lokala na Škofijah prejeli ob 4.40. Povedali so jim, da je pri njih popolnoma gol moški, ki nori in se ne umiri.

Končal v bolnišnici

Policisti so zoper 34-letnega moškega, ki je deloval močno pod vplivom alkohola in mamil, uporabili prisilna sredstva in poklicali zdravnika. Reševalci so ga odpeljali v SB Izola, dobil bo plačilni nalog.