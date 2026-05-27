Klic na PP Sevnica: Nekdo se je prevrnil s traktorjem

Nekaj po 10. uri so bili policisti obveščeni, da se je na območju Ledine nekdo prevrnil s traktorjem. Policisti PP Sevnica so ugotovili, da je 56-letni moški s kmetijskim traktorjem z nakladalko pobiral seno.

Ima hujše poškodbe

Ko je zapeljal na brežino, je izgubil oblast nad vozilom, se prevrnil in padel z vozila. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za hujše poškodbe. Vse okoliščine policisti še preverjajo.