Klic na PP Sevnica: Nekdo se je prevrnil s traktorjem

Galerija
Nekaj po 10. uri so bili policisti obveščeni, da se je na območju Ledine nekdo prevrnil s traktorjem. Policisti PP Sevnica so ugotovili, da je 56-letni moški s kmetijskim traktorjem z nakladalko pobiral seno.
Ko je zapeljal na brežino, je izgubil oblast nad vozilom, se prevrnil in padel z vozila. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za hujše poškodbe. Vse okoliščine policisti še preverjajo.
Z oddajo e-poštnega naslova se prijavim na uredniške e-novice družbe Delo mediji d. o. o. Odjava je možna kadar koli prek povezave »Odjava« v vsakem sporočilu. Več v Politiki zasebnosti.