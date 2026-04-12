PIJANA

Klic na PU KP: »Po avtocesti vijuga avto, voznica pije pivo«

32-letnica pod vplivom alkohola, 35- letni Italijan pozitiven na kokain.
Simbolična fotografija. FOTO: Delo Ai
M. U.
 12. 4. 2026 | 15:41
V petek popoldne je koprske policiste občan obvestil, da se po avtocesti v smeri proti Razdrtemu vozi osebni avtomobil, ki vijuga po vozišču, hitrost vozila močno niha, voznica pa med vožnjo pije pivo. Policisti so vozilo izsledili in ustavili na izvozu Kastelec.

32-letna voznica pod vplivom

Med postopkom so policisti ugotovili, da 32-letna voznica osebnega avtomobila kaže očitne znake motenj v vedenju, zaradi česar so ji odredili preizkus alkoholiziranost, ki je pokazal rezultat 0,52 mg/l alkohola. Policisti so ji začasno odvzeli vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo ter zaradi vožnje pod vplivom alkohola izdali plačilni nalog (globa 900 evrov in 16 kazenskih točk).

35-letni Italijan pozitiven na kokain

Policisti so ob 19.24 v Bertokih ustavili osebni avtomobil, ki ga je vozil 35-letni italijanski državljan. Med postopkom so policisti ugotovili, da slednji kaže očitne znake motenj v vedenju, zaradi česar so mu najprej odredili preizkus alkoholiziranost, ki je bil negativen, nato pa so z njim opravili hitri test na prepovedane droge, ki je bil pozitiven na kokain, odrejeni strokovni pregled pa je odločno odklonil, zaradi česar so mu policisti začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Sledi obdolžilni predlog.

Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
