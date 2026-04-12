Klic na PU KP: »Po avtocesti vijuga avto, voznica pije pivo«

V petek popoldne je koprske policiste občan obvestil, da se po avtocesti v smeri proti Razdrtemu vozi osebni avtomobil, ki vijuga po vozišču, hitrost vozila močno niha, voznica pa med vožnjo pije pivo. Policisti so vozilo izsledili in ustavili na izvozu Kastelec.

32-letna voznica pod vplivom

Med postopkom so policisti ugotovili, da 32-letna voznica osebnega avtomobila kaže očitne znake motenj v vedenju, zaradi česar so ji odredili preizkus alkoholiziranost, ki je pokazal rezultat 0,52 mg/l alkohola. Policisti so ji začasno odvzeli vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo ter zaradi vožnje pod vplivom alkohola izdali plačilni nalog (globa 900 evrov in 16 kazenskih točk).

35-letni Italijan pozitiven na kokain

Policisti so ob 19.24 v Bertokih ustavili osebni avtomobil, ki ga je vozil 35-letni italijanski državljan. Med postopkom so policisti ugotovili, da slednji kaže očitne znake motenj v vedenju, zaradi česar so mu najprej odredili preizkus alkoholiziranost, ki je bil negativen, nato pa so z njim opravili hitri test na prepovedane droge, ki je bil pozitiven na kokain, odrejeni strokovni pregled pa je odločno odklonil, zaradi česar so mu policisti začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Sledi obdolžilni predlog.