Klic na PU Ljubljana: na območju Grosuplja nekdo strelja na svoji posesti

Včeraj popoldan so bili ljubljanski policisti obveščeni, da na območju Grosuplja nekdo na svoji posesti strelja z orožjem. Policisti so na podlagi Zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti (ZNUZJV) vstopili v hišo, iz katere je streljala oseba.

V dogodku ni bil nihče poškodovan

V postopku so zasegli 2 kosa strelnega orožja, 6 nabojnikov, večje število nabojev in kovinski bokser. Vsi zaseženi predmeti bodo poslani v nadaljnjo analizo. V dogodku ni bil nihče poškodovan. Ob tem policisti vodijo predkazenski postopek zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti ter prekrškovni postopek zaradi kršitve Zakona o orožju (ZOro-1). Prav tako bodo preverjeni vsi pogoji za posest orožja in izvedeni ustrezni ukrepi. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.