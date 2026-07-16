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ZASEGLI OROŽJE IN NABOJE

Klic na PU Ljubljana: na območju Grosuplja nekdo strelja na svoji posesti

V dogodku k sreči ni bil nihče poškodovan.
V postopku so zasegli 2 kosa strelnega orožja, 6 nabojnikov, večje število nabojev in kovinski bokser. FOTO: Pu Ljubljana
V postopku so zasegli 2 kosa strelnega orožja, 6 nabojnikov, večje število nabojev in kovinski bokser. FOTO: Pu Ljubljana
M. U.
 16. 7. 2026 | 09:02
 16. 7. 2026 | 09:45
1:05
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Včeraj popoldan so bili ljubljanski policisti obveščeni, da na območju Grosuplja nekdo na svoji posesti strelja z orožjem. Policisti so na podlagi Zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti (ZNUZJV) vstopili v hišo, iz katere je streljala oseba.

V dogodku ni bil nihče poškodovan

V postopku so zasegli 2 kosa strelnega orožja, 6 nabojnikov, večje število nabojev in kovinski bokser. Vsi zaseženi predmeti bodo poslani v nadaljnjo analizo. V dogodku ni bil nihče poškodovan. Ob tem policisti vodijo predkazenski postopek zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti ter prekrškovni postopek zaradi kršitve Zakona o orožju (ZOro-1). Prav tako bodo preverjeni vsi pogoji za posest orožja in izvedeni ustrezni ukrepi. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

 

 

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