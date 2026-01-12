Klic neznanca jo je stal 47.000 evrov: Mariborčanka nasedla kripto prevari

V okolici Maribora je v soboto prišlo do spletne goljufije s kriptovalutami, ki je oškodovanko močno udarila po žepu. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, se je ženska odzvala na klic neznanca, nato pa na mobilni telefon namestila aplikacijo za oddaljen dostop in začela nakazovati denar. Po doslej znanih podatkih je oškodovanka po navodilih neznanca vlagala finančna sredstva, pri čemer je nastala velika premoženjska škoda. Policisti navajajo, da je ženska oškodovana za približno 47.000 evrov. Policija primer obravnava kot spletno goljufijo.

Kako prepoznati prevaro in se zaščititi

Policija in strokovnjaki za kibernetsko varnost opozarjajo: neznancem nikoli ne omogočite oddaljenega dostopa do telefona ali računalnika. Če vas nekdo po telefonu prepričuje, da si namestite aplikacijo (npr. za »pomoč«, »urejanje računa«, »preverjanje naložb« ali »zaščito sredstev«), je to zelo jasen znak, da gre za prevaro. Previdni bodite tudi pri obljubah o hitrem zaslužku in »zagotovljenih« donosih pri kripto naložbah – takšne obljube so pogosto vaba. Pred vsakim nakazilom si vzemite čas, preverite informacije pri uradnih virih, ne delite gesel ali potrditvenih kod (SMS/bančna aplikacija), ob sumu pa takoj prekinite stik, blokirajte številko in dogodek prijavite policiji ter svoji banki.