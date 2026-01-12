  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
S POMOČJO APLIKACIJE

Klic neznanca jo je stal 47.000 evrov: Mariborčanka nasedla kripto prevari

Ob sumu na prevaro takoj prekinite stik, blokirajte številko in dogodek prijavite policiji ter svoji banki.
Simbolična fotografija. FOTO: Arissu Getty Images
Simbolična fotografija. FOTO: Arissu Getty Images
N. P.
 12. 1. 2026 | 19:48
1:32
A+A-

V okolici Maribora je v soboto prišlo do spletne goljufije s kriptovalutami, ki je oškodovanko močno udarila po žepu. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, se je ženska odzvala na klic neznanca, nato pa na mobilni telefon namestila aplikacijo za oddaljen dostop in začela nakazovati denar. Po doslej znanih podatkih je oškodovanka po navodilih neznanca vlagala finančna sredstva, pri čemer je nastala velika premoženjska škoda. Policisti navajajo, da je ženska oškodovana za približno 47.000 evrov. Policija primer obravnava kot spletno goljufijo.

Kako prepoznati prevaro in se zaščititi

Policija in strokovnjaki za kibernetsko varnost opozarjajo: neznancem nikoli ne omogočite oddaljenega dostopa do telefona ali računalnika. Če vas nekdo po telefonu prepričuje, da si namestite aplikacijo (npr. za »pomoč«, »urejanje računa«, »preverjanje naložb« ali »zaščito sredstev«), je to zelo jasen znak, da gre za prevaro. Previdni bodite tudi pri obljubah o hitrem zaslužku in »zagotovljenih« donosih pri kripto naložbah – takšne obljube so pogosto vaba. Pred vsakim nakazilom si vzemite čas, preverite informacije pri uradnih virih, ne delite gesel ali potrditvenih kod (SMS/bančna aplikacija), ob sumu pa takoj prekinite stik, blokirajte številko in dogodek prijavite policiji ter svoji banki.

Več iz teme

policijaprevaraspletne prevarekriptovaluteBankekriminalPU Mariborkrajadenar
ZADNJE NOVICE
20:14
Bulvar  |  Glasba in film
HOLLYWOOD

To sta filma, ki sta slavila na podelitvi zlatih globusov

Film o Shakespearovi družini je postal najboljša drama.
12. 1. 2026 | 20:14
19:57
Bulvar  |  Tuji trači
RAZKRITJE

Ne boste verjeli, kaj je Leonardo DiCaprio razkril v najbolj poglobljenem intervjuju

Po šaljivi pripombi na podelitvi filmskih nagrad se je na spletu znova pojavil arhivski zapis iz začetkov kariere slavnega igralca.
Kaja Grozina12. 1. 2026 | 19:57
19:48
Novice  |  Kronika  |  Doma
S POMOČJO APLIKACIJE

Klic neznanca jo je stal 47.000 evrov: Mariborčanka nasedla kripto prevari

Ob sumu na prevaro takoj prekinite stik, blokirajte številko in dogodek prijavite policiji ter svoji banki.
12. 1. 2026 | 19:48
19:25
Lifestyle  |  Stil
ODNOSI

Devet neprijetnih stvari, ki jih morate sprejeti, da bi oblikovali (in ohranili) uspešno razmerje

V še tako skladnih zvezah ne cvetijo samo rožice.
12. 1. 2026 | 19:25
19:22
Novice  |  Kronika  |  Doma
GORSKA REŠEVANJA

Huda nesreča pri plezanju na slapu Sušica, v minulih dneh GRZS izvedla več zahtevnih intervencij

Na kraju so mu pomagali predstavniki gorske reševalne službe in gorske policijske enote, nato so ga odpeljali v celjsko bolnišnico.
12. 1. 2026 | 19:22
19:22
Novice  |  Slovenija
STRNILI BODO VRSTE

Leve na kosilu z Golobom čaka 3. hodni meni. Ste slišali, kaj vmes pripravljajo Janševi?

Vabijo na spominsko slovesnost ob 23. obletnici smrti očeta slovenske državnosti.
12. 1. 2026 | 19:22

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 13:26
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki