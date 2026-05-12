Klical, da umira, a je šlo za šalo: Miran obsojen na eno leto zapora, ker je zlorabil klic za pomoč

PRAVNOMOČNO OBSOJEN ŽE 35-KRAT

Zgodilo se je v času novoletnih praznikov, 29. decembra 2023. Le minuta je manjkala do polnoči, ko je na številki 113 Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Novo mesto zazvonil telefon. Moški glas je sporočil, da je v Stranski vasi nekdo zabodel Oliverja Hudorovca, da krvavi ter da potrebuje pomoč, sicer bo umrl. Stekla je hitra akcija reševanja. V romsko naselje so takoj odhiteli policisti in reševalci Zdravstvenega doma Novo mesto, a so lahko tam le ugotovili, da se je nekdo grdo poigral z njimi. Na srečo tedaj ni nihče drug zares potreboval pomoči. Ko so policisti kasneje ...