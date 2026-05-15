Klicala nas je Slađana, žena osumljenega Brajdiča: »Redar je napadel prvi!«

Včerajšnji napad na redarja pred trgovskim centrom v Bršljinu v Novem mestu je znova razburil Dolenjce, saj so že z mestne občine Novo mesto sporočili, da je napadalec predstavnik romske skupnosti. Več kot 24 ur po napadu Roma, gre za Boštjana Brajdiča iz Žabjaka, policija sporoča, da ga še vedno ni prijela, osumljen pa je kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, grozi mu do pet let zapora.

Najprej ugotovitve policije: s Policijske uprave Novo mesto so danes sporočili, da so bili včeraj okoli 10.20 obveščeni o dogodku na parkirnem prostoru na Ljubljanski cesti v Novem mestu, kjer je osumljenec z nasilnim ravnanjem poskušal preprečiti izvajanje nalog delavcu mestnega redarstva. »Po doslej zbranih obvestilih je z motornim kolesom zapeljal proti redarju, pri tem padel, nato pa redarja poškropil s solzivcem in s kraja pobegnil. Poškodovanemu je bila nudena zdravniška pomoč v bolnišnici. Policisti so se na dogodek nemudoma odzvali ter izvajajo intenzivne aktivnosti za izsleditev storilca in razjasnitev vseh okoliščin kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Se nam je pa po telefonu oglasila Slađana, Boštjanova žena, ki je bila prisotna na kraju kršitve. »Dopoldne me je mož pripeljal z motorjem, da sem šla na bankomat po otroški dodatek. Takrat je bil tam tudi moj oče Zoran, ki je z avtom pripeljal vnukinjo, da je šla prav tako na bankomat. Ko je zapeljal vzvratno, da bi obrnil, je resda zapeljal na parkirišče za invalide, v tistem pa sta že prišla redarja. Eden od redarjev nas je začel zmerjati z ’bando cigansko’. Oče mu je izročil dokumente, moj mož pa mu jih ni hotel dati, saj je rekel, da midva nisva nič naredila. V tistem je redar nekaj potegnil na plano. Najprej sem že pomislila, da ima pištolo, a je imel solzivec in je prvi posprejal v Boštjana, a mu solzivec ni tako škodil, ker je imel na glavi čelado. No, potem je Boštjan redarja posprejal nazaj, v tistem pa ga je redar še udaril s pestjo. Zatem je rešilec odpeljal redarja na urgenco, tja je šel kasneje tudi Boštjan, saj so se mu solzile oči,« je opisovala Slađana in dejala, da so vse posnele kamere in naj jih policisti predvajajo, pa bodo videli, kako se je vse zgodilo.

Ko jo povprašamo, kje je Boštjan, ki ga išče policija, pa odvrne, da se z njim že od včeraj ni slišala, ker ima izklopljen telefon, da pa ji je rekel, da ni ničesar kriv in da ko ga bo policija dobila, ga pač bo. On pa, da se je le branil.