Klici na pomoč iz objekta v Kranju: osebo našli ujeto pod oknom

Nenavadno posredovanje je v večernih urah zaposlovalo kranjske gasilce in policiste. Mimoidoči so iz vzgojno-izobraževalnega objekta v Ulici Nikole Tesle zaslišali klice na pomoč, na kraju pa so reševalne službe ugotovile, da je oseba ujeta pod oknom.

Dogodek se je zgodil ob 20.44

Na kraj so odhiteli gasilci GARS Kranj, ki so ugotovili, da se je oseba znašla pod oknom in se sama ni mogla rešiti. Gasilci so s tehničnim posegom okno najprej stabilizirali, nato pa ujeto osebo varno rešili. Zatem so okno še pritrdili, da ne bi predstavljalo dodatne nevarnosti.

Po pogovoru z rešeno osebo so ugotovili, da medicinske pomoči ne potrebuje. Zaposlenim so naročili, naj prostor do prihoda serviserja zaklenejo.

Na kraju dogodka je bila prisotna tudi policija. Okoliščine, zaradi katerih je oseba ostala ujeta pod oknom, iz razpoložljivih informacij niso znane.