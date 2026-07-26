Klici na pomoč odmevali v Julijcih, gorski reševalci dvakrat poleteli s helikopterjem

Gorski reševalci so v soboto s helikopterjem dvakrat posredovali v Julijskih Alpah. Zvečer so iz Kriške stene rešili izmučeno osebo, iz Rakove špice pa dva alpinista, ki sta zašla iz smeri. Vsi so nepoškodovani, je objavila Uprava RS za zaščito in reševanje. Kot so navedli v upravi, sta pohodnici nekaj po 19. uri pod Kriško steno, ki se nahaja med dolino Vrata in visokogorsko planoto Kriški podi, v neposredni bližini vrhov Križ, Stenar in Pihavec, zaslišali klic na pomoč iz stene.

Reševalci Gorske reševalne službe (GRS) Kranjska Gora in dežurna ekipa GRS Brnik so nepoškodovano, a izmučeno osebo, ki je potrebovala pomoč, locirali in s helikopterjem Slovenske vojske pripeljali v dolino.

Nekaj po 20. uri pa sta v steni Rakove špice, ki se dviga med Dolkovo Špico in Škrlatico, dva nepoškodovana alpinista zašla iz smeri. Gorski reševalci GRS Kranjska Gora in Dežurna ekipa GRS Brnik so ju s helikopterjem Slovenske vojske rešili iz stene in ju pripeljali na športno letališče v Lescah.