Klik, ki je odnesel desettisoče evrov! Po Sloveniji spet pustošijo spletni goljufi

Spletni goljufi na območju slovenske Istre in Krasa ponovno ciljajo na nič hudega sluteče posameznike, policisti pa v zadnjem času obravnavajo več primerov, ki so oškodovance stali ogromno denarja. Scenariji se sicer razlikujejo, cilj neznancev pa ostaja enak: prilastiti si želijo vaš denar.

Prvi primer prihaja s Krasa, kjer so sežanski policisti prejeli prijavo spletne goljufije. Kot poročajo s koprske policijske uprave, si je občan namestil aplikacijo po navodilu neznanca, preko te pa so mu kasneje »ukradli večjo vsoto denarja z računov«. Zelo podoben modus operandi so zabeležili tudi na Obali. »Tudi na PP Piran so policisti prejeli prijavo spletne goljufije s področja investiranja,« sporočajo s PU Koper. Zgodba se je ponovila: neznanci so oškodovancu najprej namestili aplikacijo, takoj zatem pa brez usmiljenja »pobrali denar z računa«.

Banke od vas nikoli ne bodo zahtevale klikanja na povezave v e-sporočilih ali SMS-ih za »posodobitev podatkov« ali »potrditev računa«.

Največji finančni udarec pa je utrpel občan v tretjem primeru, kjer gre po besedah policistov za »visok znesek, več deset tisoč evrov«. Vse se je začelo z lažnim elektronskim sporočilom (t. i. phishing), v katerem so žrtev pozvali k posodobitvi bančne strani. Oškodovanec se je s storitvijo strinjal in slepo sledil navodilom: kliknil je na priloženo povezavo ter na lažni strani vnesel svoje uporabniško ime in geslo za dostop do spletne banke. »Po posredovanih podatkih je neznani storilec izpraznil račun,« so zapisali na PU Koper. Primer so zaradi resnosti prevzeli kriminalisti, ki zadevo zdaj »obravnavajo kot kaznivo dejanje napad na informacijski sistem«.

To storite, da ne boste postali naslednja žrtev

Da bi se uspešno obranili pred tovrstnimi prevarami, se držite zlatih pravil spletne higiene. Nikoli in pod nobenim pogojem ne nameščajte aplikacij za oddaljen dostop (kot sta npr. AnyDesk ali TeamViewer) na zahtevo neznancev, ki vas kontaktirajo po telefonu ali spletu, saj jim s tem dobesedno izročite ključe svoje naprave. Banke od vas nikoli ne bodo zahtevale klikanja na povezave v e-sporočilih ali SMS-ih za »posodobitev podatkov« ali »potrditev računa«.

Do svoje spletne banke vedno dostopajte izključno prek uradne aplikacije ali z lastnoročnim vnosom naslova banke v brskalnik. Ob vsaki ponudbi za hitro investiranje ali sumljivem klicu pa ohranite hladno glavo: če ponudba zveni prelepo, da bi bila resnična, gre skoraj zagotovo za prevaro.