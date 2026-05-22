Postopek v primeru moževe morilke Anje: kljub prepovedi približevanja je živel pri njej

MNENJA PSIHIATROV

Postopek v primeru Anje Repnik Berša krojijo psihiatri.

Petintridesetletna Mariborčanka Anja Repnik Berša je obtožena zelo hudega kaznivega dejanja in ji zaradi uboja moža preti od pet do 15 let zapora. A lahko se zgodi, da ne bo zaprta niti dneva. Kot se v primerih najhujših kaznivih dejanj zoper življenje in telo žal premnogokrat zgodi, imajo tudi v tem škarje in platno v rokah izvedenci za psihiatrijo, pri katerih pa ima vsako oko svojega malarja. Tragedija se je zgodila 29. maja 2022 zvečer. Nekaj minut pred 23. uro so bili policisti obveščeni o prometni nesreči z materialno škodo na Studencih. Ko so prispeli na kraj prijave, pa niso naleteli ...