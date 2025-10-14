Kljub zdravniški oskrbi je v bolnišnici umrl

Včeraj popoldne so policisti prejeli obvestilo o poškodbi starejšega občana zaradi padca z lestve.

»Policisti Policijske postaje Nova Gorica so ugotovili, da se je okoli poldneva v gospodarskem poslopju občan skušal povzpeti na lesen podest. Med vzpenjanjem se je lestev prevrnila, zaradi česar je padel z višine približno dveh metrov na betonska tla. Takoj po nesreči so svojci poklicali reševalce. Na kraju dogodka so posredovali reševalci NMP ZD Nova Gorica, ki so poškodovanemu 89-letnemu občanu nudili prvo pomoč in ga z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico v Šempetru. Kljub zdravniški oskrbi je starejši občan v bolnišnici umrl. Zdravnik je odredil sanitarno obdukcijo za ugotovitev natančnega vzroka smrti,« sporočajo s PU Nova Gorica.

Policisti so glede na dosedanje ugotovitve tragične nezgode tujo krivdo izključili. O dogodku bodo policisti s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.