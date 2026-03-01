Kljub zdravniški pomoči je oseba v bolnišnici umrla

Na območju policijske postaje Ljutomer se je oseba med nalaganjem hlodovine huje poškodovala. Kljub zdravniški pomoči je bolnišnici umrla, so danes sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Kronika v zadnjih 24 urah

Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 103 prometnih nesreč, od tega osem nesreč z lahkimi poškodbami in dve s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 72 kršitev javnega reda in miru ter 62 kaznivih dejanj.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 47-krat posredovali na javnih krajih in 25-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so pet kršiteljev. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola niso pridržali nobenega voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 14 vozil.

Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 25 vlomov, 19 tatvin, sedem poškodovanj tuje stvari, pet povzročitev telesne poškodbe, štiri kazniva dejanja nasilja v družini, eno ponarejanje listin ter eno drzno tatvino.