Klošar toži državo: med dolgotrajnim postopkom Jani postal pijanec in drogeraš

ZAHTEVA ODŠKODNINO

Jani Potokar naj bi z nafto državo nategnil za 2,5 milijona evrov.

Ni nam znano, ali 53-letni ljubljanski brezdomec Jani Potokar še vedno guli avstrijske zaporniške žimnice, zaradi dilanja mamil je bil namreč pri severnih sosedih obsojen na nekajletno zaporno kazen. In za to, da je sploh zabredel v svet drog, krivi državo Slovenijo oziroma njeno pravosodje, čeprav naj bi se resnici na ljubo z drogami pečal že v času, ko naj bi švercal nafto. Toda ta zgodba je zastarala še pred prvostopenjsko sodbo. Kaj sodbo, ljubljanskemu okrožnemu sodišču 14 let po vložitvi obtožbe ni uspelo izpeljati niti ene same obravnave. In Potokar zato od države pričakuje denarni ...