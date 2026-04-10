Kmet Anton (70) iskal tatove krompirja, pa so ga Romi zverinsko pretepli

PO LANSKEM NAPADU

Aleksander Strojan krivdo za napad priznava, njegov brat Primož in Stanko Železnik pa vztrajata, da nista kriva.

Sedemdesetletnega ljubljanskega kmeta iz Kleč Antona Čemažarja so 9. julija lani trije Romi domnevno pretepli le zato, ker je preverjal, kdo mu krade težko prigaran pridelek. Brata Aleksander in Primož Strojan ter Stanko Železnik so se tistega dne okoli osmih zvečer, tako tožilka Ana Kirm, s peugeotom 206 brez registrskih tablic temno modre barve pripeljali do njive na Ježici. Če pa gre verjeti 19-letnemu Primožu, naj bi jih tam ustavil omenjeni kmet in jih vprašal, kdo je kradel krompir. Boštjanu B., ki naj bi vozil avto, je, tako Primož, rekel, naj ustavi. Kmetu naj bi želel dokazati, da ga ...