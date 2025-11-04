Kmeta Antona trojica Romov povratnikov zverinsko pretepla na njivi

POŠKODBE SO BILE HUDE

Anton Čemažar opazil, da mu kradejo krompir, nato so šli nad njega s pestmi in solzivcem. Tožilstvo je zoper trojico Romov povratnikov vložilo obtožnico zaradi hudih poškodb.

Osmega julija zvečer so na Ježici trije moški iz bližnjega romskega naselja v Rojah zverinsko pretepli in hudo ranili 70-letnega ljubljanskega kmeta iz Kleč Antona Čemažarja. »Družina je zgrožena – leta nam kradejo krompir, zajce, kokoši, nič se ne zgodi,« so potožili njegovi bližnji. Prebivalci Ježice in okoliških naselij so tudi sicer prestrašeni in nezaupljivi. »Odkar so se leta 2006 naselili Romi, nič več ni varno. Vse zaklepamo, ker vemo, da bo sicer izginilo.« In proti trem napadalcem na Čemažarja je bila zdaj vložena obtožba zaradi povzročitve hude telesne poškodbe v sostorilstvu. ...