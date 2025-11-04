  • Delo d.o.o.
POŠKODBE SO BILE HUDE

Kmeta Antona trojica Romov povratnikov zverinsko pretepla na njivi

Anton Čemažar opazil, da mu kradejo krompir, nato so šli nad njega s pestmi in solzivcem. Tožilstvo je zoper trojico Romov povratnikov vložilo obtožnico zaradi hudih poškodb.
Med pretepanjem so ga hudo ranili. FOTO: Facebook
Med pretepanjem so ga hudo ranili. FOTO: Facebook
Boštjan Celec
 4. 11. 2025 | 05:00
5:43
A+A-
Osmega julija zvečer so na Ježici trije moški iz bližnjega romskega naselja v Rojah zverinsko pretepli in hudo ranili 70-letnega ljubljanskega kmeta iz Kleč Antona Čemažarja. »Družina je zgrožena – leta nam kradejo krompir, zajce, kokoši, nič se ne zgodi,« so potožili njegovi bližnji. Prebivalci Ježice in okoliških naselij so tudi sicer prestrašeni in nezaupljivi. »Odkar so se leta 2006 naselili Romi, nič več ni varno. Vse zaklepamo, ker vemo, da bo sicer izginilo.« In proti trem napadalcem na Čemažarja je bila zdaj vložena obtožba zaradi povzročitve hude telesne poškodbe v sostorilstvu. ...

Anton ČemažarpolicijanapadnasiljeLjubljanaRomipovratnikizverinski pretep
ZADNJE NOVICE
05:35
Bulvar  |  Glasba in film
POŽELI STOJEČE OVACIJE

Čezmejni pihalni orkester GONG Orchestra osvojil Sicilijo (FOTO)

Čezmejni pihalni orkester požel stoječe ovacije v Teatru Pirandello. Slovenske ljudske in italijanske kancone tudi na sicilijanskih ulicah.
Primož Hieng4. 11. 2025 | 05:35
05:22
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŠTUDIJA RAZISKOVALCEV

Britanski raziskovalci so dokazali, da umetnine v galerijah zmanjšujejo stres

Veliko bolj kot reprodukcije na zdrav duh in telo vplivajo originali.
4. 11. 2025 | 05:22
05:00
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
POŠKODBE SO BILE HUDE

Kmeta Antona trojica Romov povratnikov zverinsko pretepla na njivi

Anton Čemažar opazil, da mu kradejo krompir, nato so šli nad njega s pestmi in solzivcem. Tožilstvo je zoper trojico Romov povratnikov vložilo obtožnico zaradi hudih poškodb.
Boštjan Celec4. 11. 2025 | 05:00
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Formula za uspeh ...

O božičnici.
Aljana Fridauer Primožič3. 11. 2025 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Mihe Šimnovca: Znova huda konkurenca

Najboljša bosta znana na prireditvi, ki bo 9. decembra v Ljubljani.
Miha Šimnovec3. 11. 2025 | 22:25
21:58
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

V teh znamenjih so rojeni ljudje, ki pozimi najbolj zasijejo

Medtem ko drugi odštevajo dneve do pomladi, oni rastejo v tišini.
3. 11. 2025 | 21:58

