Ko jih ni bilo doma, so udarili vlomilci: ukradli vse od visokotlačnega čistilca do žlebov

V Cerovcu pri Črešnjevcu je v noči na 14. julij neznanec vlomil v počitniško hišo. Iz objekta je odtujil visokotlačni čistilec, radijski sprejemnik in električno vrtno orodje. Lastnik ocenjuje, da je zaradi vloma in tatvine oškodovan za okoli 1.400 evrov. Med 10. in 14. julijem pa je v Brezovici na območju Šmarjeških Toplic neznani storilec izkoristil odsotnost stanovalcev in vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore ter odnesel nekaj steklenic pijače in budilko, s strehe objekta pa ukradel še bakrene žlebove. Po podatkih Policijske uprave Novo mesto je bila z vlomom in tatvino povzročena škoda ocenjena na približno 4.000 evrov.

Policija nadaljuje zbiranje obvestil in ugotavljanje okoliščin kaznivih dejanj, je sporočila Alenka Drenik Rangus, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Novo mesto.