Kočevski Rom policista Luko vozil na havbi in ga skoraj ubil, takšna kazen mu preti

PO PONEDELJKOVI DRAMI

Marjan Grm se je pred preiskovalno sodnico branil z molkom.

Preiskovalna sodnica ljubljanskega okrožnega sodišča je že večkrat obsojenega 25-letnega Roma Marjana Grma brez omahovanja poslala v pripor, saj je v ponedeljek v Kočevju po njenem prepričanju brezobzirno ogrožal ljudi in zbil policista Luko R., »ki zgolj po naključju ni utrpel hujših, morda trajnejših poškodb«. Grm je osumljen kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, preti mu do pet let aresta. Odletel v zid hiše Policist Luka ima morda še celo srečo, da je sploh še živ. Kot se je spominjal po dogodku, je v ponedeljek popoldne s kolegico in kolegom ...