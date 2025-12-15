Kokalj in Zlobko ob izpustitvi osumljenca: Nekateri dokazi se spreminjajo, postopek še ni zaključen

Ministra za pravosodje Andreja Kokalj in za notranje zadeve Branko Zlobko sta v skupni izjavi pojasnila, da ne moreta komentirati petkove odločitve Okrožnega sodišča v Novem mestu, ki je izpustilo 21-letnega osumljenca za napad na Aleša Šutarja, saj je postopek še vedno odprt. Kokalj je poudarila, da so odločitve o odreditvi ali odpravi pripora v izključno pristojnosti sodišč, ki delujejo neodvisno in na podlagi zakonskih meril. »Odločitve o priporu so v pristojnosti sodišč, ki spoštujejo ustavna jamstva, vključno z domnevo nedolžnosti,« je dejala ministrica.

Ministrica je tudi izpostavila, da ima državni tožilec tri dni časa za pritožbo zoper odločitev o odpravi pripora, zato vprašanje pripora še ni zaključeno. Pojasnila je, da je ministrstvo za pravosodje že zaprosilo državno tožilstvo za poročilo o stanju v zadevi, vendar ministrstvo ne sme posegati v neodvisnost tožilcev ali v potek postopka.

Zlobko je dodal, da moramo spoštovati odločitve državnih organov in dopustiti, da "pristojni organi opravijo svoje delo v celoti in nepristransko". Poudaril je, da je nedopustno ustvarjati pritiskov, še posebej političnih obračunavanj, glede na odločitve sodišča. Minister je prejel poročilo policije in je prepričan, da je bila policija v predkazenskem postopku zakonita in strokovna. Vendar pa so se med preiskavo pojavile spremembe v pričevanjih, kar je vplivalo na odločitev o priporu.

Izjava za medije ministrice za pravosodje Andreje Kokalj in ministra za notranje zadeve Branka Zlobka glede smrti Alesa Sutarja v Novem mestu konec oktobra. FOTO: Sta Delo

Ministrica Kokalj je še dodala, da je pripor izjemen ukrep, ki mora biti časovno omejen, sorazmeren in utemeljen s konkretnimi razlogi. Poudarila je, da petkova odločitev sodišča ni presoja krivde, temveč procesna odločitev, ki temelji na razpoložljivih dokazih in zakonskih merilih.

Oba ministra sta zagotovila, da postopki v tem primeru niso zaključeni, Zlobko pa je napovedal nadaljevanje preiskave in poudaril, da bo storilec odgovarjal za smrt Šutarja. Dodal je še, da bo direktor Policijske uprave Novo mesto izvedel pogovore z družino pokojnega in novomeškim županom Gregorjem Macedonijem.