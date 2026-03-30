Kolesar (42) zapeljal čez udarno jamo, padel in izgubil zavest

V soboto so novogoriški policisti obravnavali prometno nesrečo v Šempetru pri Gorici, kjer se je pri padcu poškodoval 42-letni kolesar. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je vozil iz Bazare proti Šempetru pri Gorici in med vožnjo zapeljal čez manjšo zakrpano udarno jamo, pri tem izgubil nadzor nad kolesom ter padel po vozišču.

Pri tem je za krajši čas izgubil tudi zavest. Pri tem se je predvidoma huje poškodoval (poškodba glave). Kasneje so policistom na kraju pomoč nudili tudi gasilci JZ GRD Nova Gorica in reševalci NMP Nova Gorica, ki so poškodovanca po nudeni oskrbi na kraju z reševalnim vozilom prepeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Med Podnanosom in naseljem Razdrto se je huje poškodoval 42-letni motorist V nedeljo so policisti obravnavali prometno nesrečo s telesnimi poškodbami na cesti Podnanos – Razdrto in v kateri je bil sam udeležen 42-letni motorist. Ugotovljeno je bilo, da je voznik motornega kolesa vozil iz Podnanosa proti naselju Razdrto. Med vožnjo na omenjeni relaciji je v preglednem levem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom in posledično padel po vozišču ter se poškodoval. Kasneje so ga reševalci z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico, kjer je bilo ugotovljeno, da je pri padcu utrpel hude telesne poškodbe (poškodba leve noge). Zaradi odgovornosti za storitev prekrška po Zakonu o pravilih cestnega prometa bo povzročitelju izdan plačilni nalog.

Na Tolminskem se je huje poškodovala 59-letna kolesarka

Prav tako v soboto so obravnavali dogodek s področja prometne varnosti v naselju Zatolmin na Tolminskem, kjer se je poškodovala 59-letna kolesarka. Policisti Policijske postaje Tolmin so ugotovili, da se je dogodek pripetil na nekategorizirani cesti. Voznica električnega kolesa se je peljala po klancu navzgor iz Tolmina proti Zatolminu, med vožnjo pa se ji je kolo nenadoma ustavilo in je posledično padla ter se poškodovala.

Pri tem se je kolesarka huje telesno poškodovala (poškodba kolka). Pomoč na kraju so ji nudili gasilci PGD Tolmin in reševalci NMP ZD Tolmin. Tolminski policisti bodo o vseh ugotovitvah nezgode s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.