Kolesar hudo padel pri spustu z Vršiča, tam je danes potekala priljubljena prireditev

Danes je na Vršiču potekalo priljubljeno kolesarsko tekmovanje Red Bull Goni Pony, a kot razkriva Uprava Republike Slovenje za zaščito in reševanje je po koncu tega tekmovanja, pri spustu, prišlo do hude poškodbe enega izmed kolesarjev.

Kot so zapisali v svoji objavi, je ob 17.00 na Vršiški cesti pri spustu z Vršiča padel kolesar in se pri tem hudo poškodoval. Ponesrečencu so na kraju prvo pomoč nudili prvi posredovalci skupine AED Kranjska Gora in reševalci GRS Kranjska Gora. Po informacijah omenjene uprave pa je glede na nedostopnost terena na pomoč priletel tudi helikopter LPE v spremstvu dežurne ekipe za reševanje v gorah z Brnika. Ponesrečenca so nato s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana.

Tekmovanje dvanajsto leto zapored

Na tekmovanju Red Bull Goni Pony se tekmovalci in tekmovalke merijo v tem, kdo prej pride na vrh z legendarnim kolesom Pony. Letos je to tekovanje potekalo že dvanajsto leto zapored. Preizkušnja pa je vse prej kot lahka, saj kolesa Pony nimajo prestav, s katerimi bi lahko tekmovalci lažje premagovali vzpetino.