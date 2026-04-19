Kolesar s približno 2,5 promila končal v UKC Ljubljana

Radovljiški policisti so v petek, 17. aprila 2026, okoli 12.30 na območju Spodnje Lipnice obravnavali 44-letnega kolesarja, ki je med kolesarjenjem zapeljal na nasprotno smerno vozišče in po trčenju v robnik padel ter se hudo telesno poškodoval.

Po nudeni pomoči zdravstvenega osebja na kraju je bil z reševalnim vozilom prepeljan v SB Jesenice. V nadaljevanju pa s helikopterjem Slovenske vojske v UKC Ljubljana. Kolesaril je pod vplivom alkohola 1.19 mg/l, kar je okoli 2,5 promila. Policisti za kolesarja vodijo prekrškovni postopek, sporočajo s PU Kranj.