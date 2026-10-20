Kolesar v Ljubljani grdo padel in se huje poškodoval, odpeljali so ga v UKC

Hud padec kolesarja je včeraj popoldne zaznamoval dogajanje na Luizi Pesjakovi ulici v Ljubljani. Okoli 17. ure je kolesar zaradi nepravilnega prevažanja predmetov padel in se huje telesno poškodoval. Na kraju so posredovali reševalci, ki so ga z reševalnim vozilom odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Kljub hudim poškodbam njegovo življenje ni ogroženo. Policisti vodijo prekrškovni postopek, je sporočil Tomaž Tomaževic, predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Ljubljana.

Predmeti na kolesu so lahko nevarni

Pri prevažanju predmetov na kolesu je pomembno, da so ti varno pritrjeni in ne ovirajo vožnje. Kolesar mora imeti ves čas dober nadzor nad kolesom, obe roki pa praviloma na krmilu, da lahko varno zavira in se izogne morebitnim oviram.

Prtljago je zato priporočljivo prevažati v košarici ali na prtljažniku, kjer jo je mogoče ustrezno pritrditi. Če predmetov ni mogoče varno namestiti, je bolje izbrati drug način prevoza. Pomembni so tudi prilagojena hitrost, previdnost in uporaba zaščitne čelade.

V Ljubljani 37 prometnih nesreč s poškodbami ali materialno škodo

Ljubljanski policisti so v preteklih 24 urah obravnavali 33 prometnih nesreč z materialno škodo, tri nesreče z lažjimi telesnimi poškodbami in nesrečo, v kateri se je huje poškodoval kolesar. Večkratnim kršiteljem cestnoprometnih predpisov so zasegli tri vozila.

Na področju kriminalitete so policisti obravnavali šest tatvin, štiri vlome, od katerih so se trije končali pri poskusu, in dve kaznivi dejanji poškodovanja tuje stvari. Posredovali so tudi v treh primerih nasilja v družini. V dveh primerih so osumljencema odvzeli prostost, policisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja. Pri opravljanju nalog varovanja državne meje niso zaznali nedovoljenih prehodov. Obravnavali pa so pet posameznikov zaradi nezakonitega prehoda državne meje.