Kolesarka je po nesreči napihala

Z mariborske policijske uprave so poročali o več hudih prometnih nesrečah, ki so se zgodile minuli konec tedna in v katerih so bili poškodovani t. i. ranljivi udeleženci v prometu. Tako so v petek okrog 14. ure odhiteli na kraj nesreče, ki se je zgodila v Mariboru. Domnevno zaradi neupoštevanja prednosti v krožišču sta trčila voznica osebnega avtomobila in mopedist, ki je padel po vozišču in se hudo poškodoval. Odpeljali so ga na zdravljenje v UKC Maribor. Po razjasnitvi okoliščin bodo spisali ovadbo.

Istega dne, okrog 15.30, se je nesreča zgodila na regionalni cesti na območju Občine Oplotnica. Domnevno zaradi nepravilnega prehitevanja sta trčila voznik osebnega avtomobila in mopedist, ki je s sopotnikom padel po vozišču in se hudo poškodoval. Sopotnik je bil lažje poškodovan. Oba so odpeljali v bolnišnico, policisti bodo podali kazensko ovadbo.

V soboto pa se je huda nesreča zgodila v Zgornjem Dupleku. Kolesarka je zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast, padla in se hudo poškodovala. Odpeljali so jo v UKC Maribor. Izkazalo se je tudi, da je vozila pod vplivom alkohola. Preizkus je namreč pokazal 0,51 mg/l. Izdali so ji plačilni nalog.