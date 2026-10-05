Količek zanetil krvavi spor med vrtičkarjema

V LJUBLJANI

Mirko Šuša prestaja pet let in pol zapora. Božidar Košir od njega zahteva odškodnino.

Božidar Košir iz Rovt bo kmalu praznoval 63. rojstni dan. In namesto da bi lahko živel aktivno upokojensko življenje, se mora soočati s številnimi omejitvami. Razlog za to je dogodek iz 14. aprila 2023. Od takrat je psihično na dnu. »Neprespane noči ... Na avtobusu nihče ne sme sedeti ali stati za menoj. Prej se nisem bal niti tišine niti teme,« izpostavlja Košir, ki je tistega dne zaradi 79-letnega Ljubljančana Mirka Šuše utrpel tudi telesne poškodbe. »Bilo je 12 vbodov in 85 šivov,« je dejal ljubljanski okrožni sodnici Vanji Klavora ob kazanju na dele telesa, kam vse ga je Šuša ...