Komaj 16-letno Iris umorila zver v beli alfi romeo

Primorci se ta konec tedna spominjajo enega najbolj grozljivih zločinov, ki je močno zaznamoval in za vedno spremenil njihova življenja. Pred natanko 58 leti je namreč veliko prezgodaj življenje izgubila njihova rojakinja Iris Semenič, stara je bila komaj 16 let. Usodnega večera je odšla na ples v Koper, igrali so Kameleoni, se spominjajo tisti, ki se trudijo, da spomin na rjavolaso dekle, pred katero je bilo še vse življenje, ne bi zbledel. »Štopala je pred hotelom Triglav in kmalu je ustavil Italijan v belem Alfa Romeu. Možakar je ponoči nosil sončna očala, kar se je zdelo sumljivo. Na policiji je moj brat, ki jo je skupaj s prijateljem pospremil do hotela, narisal avto in voznika po spominu. Bil je kar dober risar. Zapomnil si je tudi posebno nalepko kolesarskega kluba, ki je bila nalepljena na avtu. Da. Hitro so prijeli morilca,« se usodnega dne, ko je izvedela za smrt prijateljice, spominja njena rojakinja.

Iris Semenič FOTO: Zaslonski Posnetek Facebook

Uboja je bil obtožen, njegova žena je po poročanju takratnih medijev prepoznala blazinico, ki je padla na kraju zločina iz moževega avtomobila. Italijanski policisti so osumljenca prijeli in ga dve uri navzkrižno zasliševali dokler ni končno klonil in dejanje priznal. Poldrugo leto po zločinu je Loggia sedel pred osemčlansko porotno sodišče v Trstu. »Drugi dan procesa je bil za zaprtimi vrati, ker je sodišče obravnavalo spolno izživljanje obtoženega Benita nad dekletom, ki je umiralo zaradi desetih udarcev z nožem,« so pred skoraj šestimi desetletji podrobnosti razkrili novinarji enega od slovenskih časnikov. Benito Loggia je bil na koncu tudi obsojen na zaporno kazen.

Čeprav so s tem svojci in prijatelji pokojne Iris dobili vsaj delno zadoščenje, Primorci in ljudje drugod po Sloveniji pa so spet nekoliko bolj mirno ob cesti dvignili palec in tako prosili za prevoz, pa nič ni in ne bo vrnilo Iris. Letošnjega maja bi dopolnila 73 let, tako pa je za njo ostal le spomin, na nagrobniku pa fotografija nasmejanega dekleta in zapis: »Čisto srce in skromnih želja bila je tvoja lepa mladost. Kruti zločinec zlomil je cvet, pretrgal življenje v pomladi. Pustila si mami svoji bolest, pustila le spomin si ljubezni.«

