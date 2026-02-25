Komaj 19-letna za volanom pod vplivom alkohola in kokaina.

Kranjskogorski policisti so včeraj okoli 23.20 na območju Gozda Martuljka ustavili 19-letno voznico začetnico. Izkazalo se je, da je sedla za volan pod vplivom alkohola. Alkotest je pokazal 0,38 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.

S tem pa težav še ni bilo konec. Hitri test na prepovedane droge je bil pozitiven na kokain in druge psihoaktivne snovi. Policisti so ji odredili strokovni pregled, vendar ga je voznica odklonila.

Zaradi ugotovljenih kršitev jo bodo policisti z obdolžilnim predlogom predlagali v nadaljnji postopek pri pristojnem okrajnem sodišču.