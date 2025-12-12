Komaj 23-letni voznik padel 20 metrov v globino in umrl

V četrtek ob 10.30 so bili policisti koprske policijske uprave obveščeni o hujši prometni nesreči na cesti od Šmarij proti Dragonji. Policisti so na kraju ugotovili, da je osebni avtomobili ljubljanske registracije peljal po klancu navzdol.

V desnem nepreglednem ovinku je vozilo zaneslo v desno, čez robnik v varnostno ograjo, zatem pa še v drevo in 20 metrov v globino. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da naj bi avto peljal 23-letni voznik, za katerega je zdravnik na kraju potrdil smrt, odrejena je bila sanitarna obdukcija. 20-letna sopotnica je bila s helikopterjem odpeljana v UKC Ljubljana. Vse okoliščine policisti še preverjajo, so sporočili s PU Koper.