Kombi zadel otroka v predel nog, nato pa odpeljal

V soboto, 20. decembra 2025 ob 17.03, je Policija prejela obvestilo o prometni nesreči II. kategorije v Vipavi, na Goriški cesti, kjer je voznik kombija na prehodu za pešce trčil v mlajšega pešca – otroka. Po do zdaj zbranih podatkih sta dve mlajši osebi, mladoletnica in mlajši pešec (otrok), pravilno prečkali cesto po prehodu za pešce iz smeri Gradiške ceste proti trgovini Fama v ulici Goriška cesta. Ko sta bila oba na sredini prehoda, je iz smeri središča Vipave pripeljal voznik novejšega kombija kovinsko svetlo sive barve, ki naj bi vozil z veliko oziroma neprimerno hitrostjo proti hitri cesti H4. Voznik je pri tem zadel otroka v predel obeh nog. Otrok po trku ni padel na vozišče, temveč je ostal na nogah.

Po nesreči se je voznik na kraju ustavil, po krajšem pogovoru z udeleženim otrokom pa je odpeljal, ne da bi posredoval ustrezne podatke oziroma o dogodku obvestil policijo. Lažje poškodovanemu otroku so najprej nudili prvo pomoč v Zdravstvenem domu Ajdovščina, nato pa so ga preventivno odpeljali na pregled v Splošno bolnišnico Šempeter pri Gorici.

Policija prosi očividce, naj se javijo Zaradi razjasnitve okoliščin nesreče policija poziva vse, ki bi o dogodku imeli koristne informacije, da pokličejo Policijsko postajo Ajdovščina (Goriška cesta 16, 5270 Ajdovščina, telefon: (05) 365 72 00, e-naslov: pp_ajdovscina.pung@policija.si), se zglasijo na najbližji policijski postaji ali pokličejo na interventno številko 113.

Policisti Policijske postaje Ajdovščina bodo po izsleditvi pobeglega voznika zoper njega uvedli prekrškovni postopek zaradi odgovornosti za prekrške po Zakonu o pravilih cestnega prometa, sporočajo s PU Nova Gorica.