Konec iskalne akcije na Cerkljanskem: policija razkrila, kako se je končala

S Policijske uprave Nova Gorica (PU Nova Gorica) poročajo, da se je na Cerkljanskem uspešno zaključena iskalna akcija za pogrešano osebo. Kot so zapisali, so v sredo, 30. septembra ob 8.49, prejeli obvestilo, da svojci na Cerkljanskem od prejšnjega dne pogrešajo starejšo osebo. Takoj so stekle aktivnosti za izsleditev, na koncu pa so osebo našli.

»Stekla je iskalna akcija pod vodstvom Policijske postaje Idrija, v katero so se vključili tudi gasilci PGD Plužnje in PGD Cerkno ter vodniki z reševalnimi psi SIP KZS, Skupina 5 – KIN. Pogrešano osebo so ob 13.27 našli v slabem zdravstvenem stanju na strmem pobočju pod skalo v gozdu izven naselja Straža v Občini Cerkno. Gasilci so do prihoda reševalcev NMP ZD Idrija nudili prvo pomoč, pomagali pri oskrbi in prenosu osebe po strmem pobočju do reševalnega vozila ter zavarovali kraj pristanka helikopterja,« so zapisali na omenjeni policijski upravi. Osebo so nato s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v UKC Ljubljana.

Delali so usklajeno

Po besedah PU Nova Gorica je k hitri najdbi pogrešane osebe pomembno prispevalo usklajeno delo Policije ter vseh sodelujočih služb in drugih reševalcev. »Pri iskanju pogrešanih oseb je hitra in učinkovita izvedba aktivnosti ključnega pomena, saj lahko pravočasna najdba bistveno vpliva na njihov izid, še posebej v primerih, ko je oseba v slabem zdravstvenem stanju ali se nahaja na težko dostopnem območju,« so zapisali. Zahvaljujejo se policistom, gasilcem, vodnikom reševalnih psov, zdravstvenemu osebju in drugim, ki so pripomogli k uspešnemu zaključku iskalne akcije.