Konec je iskalne akcije, slovenska policija je sporočila razplet

S Policijske uprave Ljubljana so poročali, da je pogrešan moški z Velikega vrha pri Šmarju - Sapu. Pred iskalno akcijo so ga na zadnje videli v Ljubljani, nato pa se je za njim izgubila sled. Danes zvečer so iz omenjene policijske uprave sporočili dobro novico. Kot so zapisali, je bil pogrešani najden živ na območju Ljubljane, z njim pa je vse v redu.

Policija v primerih, ko je neka oseba pogrešana, prosi vse, ki bi jo opazili ali vedeli kakšne uporabne informacije za njeno izsleditev, da o tem obvestijo policijo na telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200. Pokličejo pa lahko tudi na bližnjo policijsko upravo oziroma bližnjo policijsko postajo.