Osumljenega za četrtkov odmevni strelski napad v Medžimurju prijeli

Iskanje 40-letnega, ki je osumljen četrtkovega strelskega napada v hrvaškem Medžimurju, je končano. Vodja Sektorja kriminalistične policije PU Murska Sobota Bojan Rous je na novinarski konferenci sporočil, da je bil prijet. Prijeli so ga danes popoldne. Policisti Policijske uprave Murska Sobota so v sodelovanju s hrvaškimi varnostnimi organi vse od streljanja izvajali aktivnosti za izsleditev 40-letnika, osumljenega strelskega napada. V napadu je bila ena ženska ubita, ena pa huje ranjena. Incident se je zgodil v predelu mesta s pretežno romskim prebivalstvom. V napadu je bila ena ženska ubita, ena pa huje ranjena. 40-letnik je domnevno ustrelil 28-letno sestro svoje partnerice, medtem ko se njegova 29-letna zunajzakonska partnerica bori za življenje.

»Storilec kaznivega dejanja umora na območju policijske uprave Čakovec je bil pred približno eno uro prijet in je v prostorih za pridržanje na policijski upravi Murska Sobota. Hrvaški organi so bili o tem takoj obveščeni in pričakujemo evropski preiskovalni nalog za prijetje oziroma predajo osumljenega,« je danes popoldne povedal Rous. Potrdil je, da so ga izsledili na podlagi klica. Občan je poklical policista, na teren sta bili nato poslani dve patrulji, ki sta ga izsledili ter prijeli. Kot je povedal, je bil prijet na območju občine Črenšovci.

Bila je noseča

Preminula žrtev je bila mati treh otrok, v času napada pa je bila tudi noseča, je za Emedjimurje.net v četrtek povedal predstavnik romske skupnosti na območju mesta Mursko Središće Milorad Mihanović. »Ni besed, ki bi lahko opisale mojo žalost in mojo bolečino. Z njima sem odraščal, moji starši so njuni krstni botri,« je še dejal. Vse prebivalce je tudi pozval, naj izročijo nezakonito orožje. »Tudi če imate samo en naboj, predajte ga,« je dodal. Ni pa bilo to edino kaznivo dejanje, ki ga je osumljeni do danes storil. Hrvaški minister za notranje zadeve Davor Božinović je na novinarski konferenci povedal, da je storilec doslej registriran za 35 kaznivih dejanj.

