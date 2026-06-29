Konec tedna na cestah cel kup pijanih, absolutni rekorder pa 28-letnik

Novomeški policisti so bili v petek zvečer, okrog 19.20 je bila ura, obveščeni o prometni nesreči na Mestnih njivah, kjer naj bi voznik mopeda trčil v drugo vozilo in pobegnil s kraja nesreče. Policisti, ki so prišli na prizorišče, so ugotovili, da je 49-letni voznik mopeda zaradi neprilagojene hitrosti trčil v nasproti vozeče vozilo, ki ga je vozil 29-letnik, nato pa je s kraja odpeljal, ne da bi nudil svoje podatke. »49-letnega kršitelja so policisti izsledili in ugotovili, da je imel v litru izdihanega zraka 0,88 miligrama alkohola, kar je 1,83 promila, in da se je pri trku lažje poškodoval,« so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto in dodali, da bodo zoper kršitelja podali obdolžilni predlog.

V soboto nekaj čez 20. uro so bili policisti PU Novo mesto ponovno obveščeni o prometni nesreči, tokrat se je zgodila na Ragovem v Novem mestu. Voznik osebnega avtomobila je trčil v objekt, saj je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom. Lažje poškodovanega 28-letnega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, policisti pa so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,71 miligrama alkohola, oziroma v promilih kar 3,5. Vozilo so mu zasegli in o kršitvah voznika bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Med opravljanjem nalog v Črnomlju so policisti v noči na nedeljo kontrolirali 44-letnega voznika osebnega avtomobila in ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus z alkotestom in ta je pokazal, da je imel moški v litru izdihanega zraka 0,46 miligrama alkohola (0,95 promila). Avto so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Še veliko bolj pijan pa je za volan sedel 23-letni Hrvat, ki so ga v nedeljo okrog poldneva ustavili metliški policisti v naselju Krasinec. Med postopkom so mu odredili preizkus in ta je pokazal, da je imel moški v litru izdihanega zraka 1,12 miligrama alkohola (2,32 g/kg). Odredili so mu pridržanje, sledi obdolžilni predlog.